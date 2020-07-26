В Государственном бюро расследований отчитались о проделанной работе, сообщив о полицейском, которого подозревают в преступлении

В частности, сотруднику черкасской полиции сообщили о подозрении в торговле наркотиками, заявили на официальном сайте Государственного бюро расследований.

По данным следствия, заместитель начальника одного из отделов Управления стратегических расследований ГУ НПУ в Черкасской области в течение июня-июля незаконно покупал, хранил и перепродавал наркотики. Следователи ГБР задокументировали эти факты.

Полицейскому инкриминируют ч.2 «наркотической» ст. 307 Уголовного кодекса. Прокуратура будет просить суд взять подозреваемого под стражу и отстранить его от должности на время расследования.

Если вину полицейского докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операцию провели следователи Главного следственного управления ГБР при оперативной поддержке черкасского управления СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Также ранее сообщалось, что офис генпрокурора продолжает бороться с коррупционерами во властных и силовых структурах.

В частности, прокуроры совместно с детективами ГБР и полицейскими разоблачили трех должностных лиц таможенных постов Одесской таможни ДМС на получении взятки.

Напомним, ГБР пресекло резонансные преступления.

Как сообщала Politeka, следователи ГБР предотвратили заказное убийство заммэра Черкасс.

Также Politeka писала, что ГБР и СБУ разоблачили банду правоохранителей.