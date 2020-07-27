Российский актер, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Александр Ширвиндт неожиданно заскучал по Украине

В частности, он неожиданно рассказал, что после запрета на въезд в Украину "ощущает физиологическую потерю" и очень скучает по украинским городам Киеву и Одессе.

Об этом шла речь в одном из интервью 2020 года, передает Обозреватель.

В то же время Ширвиндт указал, что тоскует по Украине, однако не считает, что его поездка в Крым была поводом для запрета на въезд в страну. Ширвиндт покаялся перед Украиной за поездки в Крым и заявил, как сильно хочет сюда приехать.

"Я очень тоскую по Украине, потому что, понимаешь, сейчас не могу поехать к маме. В смысле, в Одессу… Она там родилась. Я не могу поехать к папе в Харьков. Потому что я невпускаемый, потому что я поехал в Севастополь. Там были замечательные ребята из "Общества книголюбов", они меня позвали с вечером. А оказалось, что я сволочь… И я, значит, из-за книголюбов в Севастополе не могу приехать на родину родителей. А я тоскую по Одессе очень…" – отметил российский актер.

Также он добавил, что не считает аннексированный Россией Крым ни украинской, ни российской территорией. Полуостров он назвал "своим".

"Я когда вижу эту, значит, круглосуточную полемику относительно наших дел (России и Украины. – прим.ред.) с участием совершенно дрессированных политологов… Это театр. Но ужас-то в том… Крым ваш или Крым наш? Но Крым – мой. Ты понимаешь? Он мой. Я в нем вырос, в нем жил, я в Украине снимался в семи картинах. "Она вас любит" – это Киев. "Приходите завтра" – это Одесса..." – рассказал Ширвиндт.

Напомним, известный актер Ширвиндт огорошил Путина прямо в Кремле, видео попало в сеть.

Как Politeka сообщала, звезда «Иронии судьбы» Ширвиндт внезапно оказался на операционном столе.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.