Волонтер и блогер Наталья Юсупова высказалась о роли украинского языка в стране

Она жестко обратилась к "ватным украинцам и защитникам русского языка", которые продолжают говорить, что на украинском языке раньше разговаривали только дворники, а коренные киевляне только на российском, мол и сейчас на украинском говорят только "рагули".

Об этом она написала 2020 года в своем блоге на страницах издания Обозреватель.

По ее словам, многие люди, которые называют себя коренными киевлянями совершенно ими не являются, а их родители сами приехали из провинции, но умело скрывают это.

"Специально пишу на русском, дабы поняли, потому как эти людишки украинский не понимают, да и русский у них как с подворотни. Знаю я этих "коренных" киевлян, их родители сами то приехали из сел и провинциальных городов, но скрывают сей факт", - отметила она.

Кроме того, Юсупова добавила, что многие люди, которые пишут о великом русском языке, упоминая Достоевского и Пушкина, совсем не пишут так, как это делали классики - между ними просто разница в пропасть.

"Рагулизм, кстати, такого слова нет в русском словаре, это и есть те, кто не любит все украинское, да и на литературном русском не говорит. Матерный, босяцкий суржик. Когда Вы пишите о великом русском языке, упоминая Достоевского и Пушкина, загляните и сравните свою речь и ту, что в книгах. Разница в пропасть ", - написала волонтер.

Также она напомнила, что именно сейчас наступило время украинского языка.

"Пришло время, когда в Украине люди начали говорить на родном языке, любить его, понимать и уважать. И это начало конца рагульским попыткам осквернять все украинское. В наше время дети, которые выросли на украинском, плохо понимают русский и это прекрасно. Надо знать язык свой страны, а уже потом изучать другие. Раньше стеснялись говорить на мове, а сейчас каждый уважающий себя украинец говорит на украинском или изучает", - утверждает Юсупова.

Напомним, волонтер Юсупова объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, Юсупова резко высказалась о российских оккупантах.

Также Politeka писала, что волонтер Юсупова уличила Зеленского во лжи о Донбассе.