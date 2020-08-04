Хирург из Винницы Андрей Верба за четыре месяца спас 1500 бойцов на Донбассе
Как передает Politeka.net, о настоящем подвиге медика сообщила украинка на своей страничке в Facebook.
"Более 1,5 тыс. бойцов с АТО прошли за четыре месяца через руки главного хирурга винницкого военно-полевого госпиталя №59 в Сватово Луганской области Андрея Вербы. Вот такие у нас герои”, – написала она.
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Одной из самых запоминающихся историй с его практики было спасение украинского снайпера.
Разведчик получил тяжелое ранение живота. Он прошел два километра с автоматной пулей в теле. Хирург решил провести операцию бойца в полевых условиях и спас ему жизнь.
Впервые в истории Украины он успешно провел операцию в зоне боевых действий. Он спас жизнь снайперу, старшему лейтенанту роты разведки. До сих пор наши специалисты во время военных учений в полевых условиях оперировали только на животных.
Тяжелая операция в палатке в зоне АТО длилась полтора часа.
Ранее мы рассказывали о военном враче Всеволоде Стеблюке, который спас 87 человек с Иловайского котла.
Он прошел Иловайск, но до сих пор вспоминает тех, кого ему не удалось спасти.
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