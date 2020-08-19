При строительстве второй очереди «Охматдет» оборудование для операционных было закуплено компанией «Риола-Модуль ЛТД» из орбиты министра экологии Романа Абрамовского на 16,6 млн грн дороже, чем предлагал один из ведущих мировых производителей медицинского оборудования Trumpf Medical

Об этом пишет ZN.UA писало в материале «Зеленский и Степанов посетили торжества в «Охматдете», вопрос оснащения операционных по завышенным ценам – без ответа».

Как пишет издание, компания, специализирующаяся на медицинском оборудовании, предлагала закупить аналогичное оборудование по цене существенно ниже, чем предложила компания «Риола-Модуль ЛТД». Например, ГП «Укрмедпроектбуд» согласовало закупку «Риолой-Модуль ЛТД» медицинских консолей, использующихся как операционные. Шесть комплектов консолей, согласно смете в договоре, обошлись государству в общую сумму 15,5 млн грн.

При этом один из ведущих мировых производителей медицинского оборудования Trumpf Medical предлагал аналогичное оборудование за 5,5 млн грн.

«То есть экономия только на медицинских консолях составила бы 10 млн грн или около 65% от согласованной сметой суммы. Аналогичная ситуация при закупке операционных светильников: 15,7 млн грн. вместо 9,1 млн грн, что предлагал Trumpf Medical.

«Только на медицинских консолях и светильниках государство сэкономило бы 16,6 млн грн. «Сколько детских жизней можно было бы спасти за эти деньги? Например, этой суммы хватило бы, чтобы на полтора года закрыть потребность в дополнительных лекарствах, реагентах и затратных материалах, которые фонд «Таблеточки» сейчас покупает для онкогематологических отделений и лаборатории «Охматдет», - пишет СМИ.

Как сообщалось, с 2016 года генеральным подрядчиком строительства «Охматдет» является ООО «Риола-Модуль ЛТД» — строительная фирма, в которой, согласно декларации 2019 года, нынешний министр экологии работал заместителем директора и получал зарплату. 9 ноября 2019-го ГП «Укрмедпроектбуд» подписало с «Риола-Модуль ЛТД» новый договор на достройку второго пускового комплекса «Охматдет». Стоимость соглашения — 792,4 млн гривен. Из них стоимость строительно-монтажных работ — 516 925 418,72 грн.

Оборудования — 275 564 455,5 грн. Срок действия — до 20 октября 2020 года. Закупка была проведена по переговорной процедуре.

ООО «Риола-Модуль ЛТД» с уставным капиталом 375 гривен принадлежит ивано-франковцу Владимиру Духовичу, который ранее был партнером по ООО «НПО «Стальконструкция» (компания С.Таруты) Романа Абрамовского — экс-замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ и нынешнего министра Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

После ухода из компании С.Таруты Абрамовский работал заместителем директора ООО «Риола-Модуль ЛТД». В 2019 году Абрамовский получил в этой компании 252 337 грн зарплаты: декларация.

Кроме того, Р.Абамовский раньше имел корпоративные права (которые передал жене) на ПрАТ «Київгідромонтаж», ООО «Корнел Україна». Эти организации, как и ООО «Риола-Модуль ЛТД», зарегистрированы по одному адресу — 07300, Киевская область, Вышгородский район, город Вышгород, улица Шлюзовая, 4.