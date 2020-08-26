Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк резко высказалася о звездном попурри, которое исполнили артисты в День Независимости Украины

В частности, продюсеру не понравилось, что среди топовых украинских композиций прозвучали также и русскоязычные песни, а подбор песен он назвал "музыкальной безвкусицей".

Об этом Кондратюк написал на своей странице в сети Facebook.

Кондратюка, больше всего удивило присутствие в попурри трека "Киевлянка" шансон-исполнителя Гарика Кричевского.

"На Софиевской площади перепевали самого Гарика Кричевского. Я считаю, что музыкальный трек был неорганичным, и не все песни нужно было в него включать. Часть хитов подошла бы для праздничной вечерней дискотеки. В том числе и шлягер шансона прошлых лет Кричевского "Киевлянка", – написал Кондратюк.

Также он назвал попурри из популярных в Украине песен "музыкальной безвкусицей" и "бл**ством".

"Была музыкальная безвкусица, как по мне. Петь о "путане" на торжественной церемонии ко Дню Независимости в присутствии президента – это бл**ство, простите, потому что другой "термин" не подходит", – добавил продюсер.

Также ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк заявил, что Украина в геополитическом измерении должна двигаться подальше от страны-агрессора России, не оглядываясь на восток. Однако нынешняя власть в этом вопросе все еще "топчется на месте", потому что политики или неразумные, или продажные.

Напомним, Кондратюк раскрыл суть "русской души" среди артистов.

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся по украинским гастролерам в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.