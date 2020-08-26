В поселке городского типа Крыжополь в Винницкой области намерены переименовать Юрия Тютюнника в улицу имени Героя Украины Алексея Порошенко

Как передает Politeka.net, об это сообщили на Facebook страничке сельского совета.

"Крыжопольский поселковый совет сообщает, что в 10:00 27 августа 2020 в малом зале районного дома культуры состоятся общественные слушания - форма общественного обсуждения о переименовании существующей улице Юрия Тютюнника в улицу имени Героя Украины Алексея Порошенко. Приглашаются все желающие с предоставлением предложений (замечаний)", - говорится в сообщении.

Пользователи сети и местные жители такую идею не оценили и предложили, по их мнению, более достойные кандидатуры.

"Что хорошего для Крыжополя сделал Алексей Порошенко, чтобы переименовывать улицу? Помогал школам, больницам, садикам, может приобщался к строительству дорог? Чем хорошим запомнился жителям?

Мы реальных героев - тех, кто жизнь отдал за свою землю и если уж хочется переименовать улицу, то это должны быть их имена", "Ни в коем случае, в Крыжополе есть свои герои, которые погибли на фронте за независимость Украины. Например Бойко, Бондарь Руслан", "Не делайте этой ошибки. Будете посрамлены на всю Украину. К вашим знаниям не апеллирую. Просто не делайте", - писали в сети.

Напомним, отец Петра Порошенко Алексей Иванович умер в результате инсульта, который произошел 15 июня.

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