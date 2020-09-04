Папа первоклассника Данила погиб на Донбассе в 2014 году

Украинские военные торжественно сопроводили в школу сына своего погибшего побратима

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Армия.Inform.

Так, в Николаеве военнослужащие Учебного центра ВМС сопровождали в школу Даниила, отец которого - Юрий Загребельный - погиб на войне на Донбассе 26 октября 2014 года.

Несколько сотен метров до своей школы мальчик проехал на военной машине, где у ворот его ждали военные, которые выстроились в две шеренги.

Была озвучена команда "Смирно! Равняйсь на сына морского пехотинца Украины!", после чего мальчика провели к воротам школы, где вручили новый рюкзак со всем необходимым для обучения.

"Сегодня имели честь сопровождать сына нашего побратима в школу. Командование поддержало эту идею, и для всех желающих был выделен автотранспорт. Сначала планировалось просто передать необходимые для обучения вещи семье парня, но потом решили еще и таким образом отдать дань уважения сыну Героя", - рассказал заместитель начальника школы морского пехотинца из МПЗ старший лейтенант Иван Кудакин.

Как известно, отец маленького школьника Юрий Загребельный погиб на Донбассе в 2014 году. 29 октября российские вооруженные формирования обстреляли Талаковку из 152-мм артиллерии и "Градов". Удары пришлись по позициям военных и жилому сектору. Снаряд попал в блиндаж, от полученных ранений Юрий Загребельный умер на операционном столе в мариупольской больнице.

Напомним, дочь защитника Украины поделилась памятными воспоминаниями об отце: "Папе было 45 лет, когда...".