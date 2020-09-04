Николай Руснак был третьим из Тернопольщины, кто погиб на Донбассе

Побратим погибшего украинского воина отвел в первый класс дочь украинского Героя

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Суспільне Тернопіль".

Так, На Тернопольщине 1 сентября в школу пошла маленькая Софийка - дочь погибшего украинского военного Николая Руснака. Провожать в 1-й класс девочку пришел побратим ее отца Дмитрий Мерзликин.

По словам жены украинского Героя, ее муж был третьим из Тернопольщины, кто погиб на войне. Это произошло шесть лет назад, летом 2014 года.

Начальник мобилизованного отдела Тернопольского областного военного комиссариата Дмитрий Мерзликин рассказал, что военные в свое время взяли обязательства за жизнь и здоровье Руснака, однако, к сожалению, сдержать слово не удалось. Мерзликин рассказал, что он воевал бок о бок с погибшим отцом Софийки. В том же бою, в котором погиб Николай Руснак, его побратим получил ранение.

Военный вместе с женой погибшего Героя и его маленькой дочкой сначала посетили могилу Николая Руснака, а потом пошли в школу. Софийку выбрали проносить школьный звонк на линейке.

Напомним, украинские военные провели в первый класс сына павшего Героя, кадры: "До слез, он никогда не забудет...".

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