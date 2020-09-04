Тато першокласника Данила загинув на Донбасі в 2014 році

Українські військові урочисто супроводили до школи сина свого загиблого побратима

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Aрмія.Inform.

Так, у Миколаєві військовослужбовці Навчального центру ВМС супроводжували до школи Данила, батько якого - Юрій Загребельний - загинув на війні на Донбасі 26 жовтня 2014 року.

Кількасот метрів до своєї школи хлопчик проїхав на військовій машині, де біля воріт на нього чекали військові, які вишикувались у дві шеренги.

Була озвучена команда "Струнко! Рівняння на сина морського піхотинця України!", після чого хлопчика провели до воріт школи, де вручили новий рюкзак із усім необхідним для навчання.

"Сьогодні мали честь супроводжувати сина нашого побратима до школи. Командування підтримало цю ідею, й для усіх охочих був виділений автотранспорт. Спочатку планувалося просто передати необхідні для навчання речі родині хлопця, але потім вирішили ще й у такий спосіб віддати шану сину Героя", - розповів заступник начальника школи морського піхотинця з МПЗ старший лейтенант Іван Кудакін.

Як відомо, батько маленького школяра Юрій Загребельний загинув на Донбасі у 2014 році. 29 жовтня російські збройні формування обстріляли Талаківку зі 152-мм артилерії та "Градів". Удари прийшлися по позиціях військовиків та житловому сектору. Снаряд влучив у бліндаж, від отриманих поранень Юрій Загребельний помер на операційному столі в маріупольській лікарні.

Нагадаємо, дочка захисника України поділилася пам'ятними спогадами про батька: "Татові було 45 років, коли...".