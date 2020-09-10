Активісти патріотичного руху «Невідомий патріот» прийшли до будинку, де знаходиться квартира міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка з вимогою пояснити громадськості ситуацію з численними фактами корупційної діяльності чиновника.

Про це повідомляє From-UA.

За словами активістів, вони вимагають від Ткаченка пояснити свою проросійську позицію щодо рішень, прийнятих у сфері української культури. Учасники мітингу згадали про різкі висловлювання міністра з питання децентралізації, в просуванні російського кінопродукту, захопленні і незаконної приватизації Одеської кіностудії, і інших скандалах, які вже кілька місяців стрясають інформаційне поле.

Активісти звинувачують Олександра Ткаченка у використанні службового становища з метою збагачення і зраді національних інтересів України.

Учасники мітингу стверджують, що міністр культури та інформації Ткаченко навмисно знищує ринок українського кінопродукту, щоб мати можливість залучати російського виробника серіалів і кіно за особисту винагороду, що обчислюється в мільйонах доларів.

На думку активістів, діяльність, що руйнує сучасну українську культуру, можна порівняти з підривною діяльністю «агентів Кремля», мета яких - русифікувати і підпорядкувати собі українське медіаполе, як інструмент впливу на суспільство. Учасники руху впевнені, що недофінансування українського культурного продукту прямо пов'язане з політикою Ткаченка на посаді міністра, а управління сферою культури фактично перейшло до країни-агресора.

Активісти вимагають у Ткаченка покинути посаду міністра культури та інформації і зупинити руйнування основ української нації та її самоідентифікації.