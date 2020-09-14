Легендарный защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук сделал неожиданное заявление об Украине

В частности он прокомментировал политическую ситуацию в Украине и Беларуси. По мнению экс-футболиста, массовыми протестами в стране-соседке руководят из Европы.

Такое мнение он озвучил в эфире Youtube-канала "ЭХО Киева" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"На самом деле в Украине уже Европа. Европа руководит Украиной. Хотели Европу – вот Европа. Мы теперь неподвластны. Все за нас решают. Европа хочет разобрать Беларусь. Сценарии с Украиной похожи", – заявил он.

Ващук считает, что Украина постоянно от кого-то зависима потому, что выбрала этот путь изначально.

"Когда-то отдались одним, потом – другим. Мы все время кому-то мешаем. Мы как тот мостик от большого к меньшему, от меньшего к большему. Многие не хотят, чтобы мы стали успешной страной", – подытожил Ващук.

Также ранее сообщалось, что бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук высказался о патриотизме в Украине.



По словам бывшего футболиста, в обществе принято разделять украинцев на "правильных и неправильных". Более того он уверен, что патриотизм в человеке проявляется не так как принято считать в Украине.



Напомним, Лукашенко хотел взять под контроль Украину, Туск раскрыл детали.

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