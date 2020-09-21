С начала российской агрессии против Украины верующие молятся за наших защитников

Как передает Politeka со ссылкой на Znaj.ua, под молитвенную опеку украинским верующим предлагают брать каждого конкретного защитника Отечества, однако есть и мощная молитва за погибших воинов, которая, как утверждают православные, способна творить чудеса.

Непобедимый, необъятный и могучий в борьбе Господи Боже наш! Молим Тебя, помяни во Царствии Твоем православных воинов, в боях убитых, и прими их в Свои небесные горницы как израненных мучеников, своей кровью омытых, как тех, кто пострадал за Святую Церковь Твою и Родину, которую благословил Ты как наследие Твое. Молим Тебя, прими воинов, отошедших к Тебе, в полки ратоборцев Небесных Сил, приими их милостию Твоею, потому что они отдали жизнь в бою за независимость земли Украинской, потому что защищали от врагов православную веру, в тяжелые годы защищали Родину от чуждых орд. Помяни, Господи, и всех, что добрым подвигом соперничали за издавна береженое апостольское Православие, за освященную и Тобою избранную, как народ Божий, украинскую землю, на которую враги Креста и Православия приходили с огнем и мечом. Прими с миром души рабов Твоих, что воевали за мирную жизнь нашу, за благополучие и покой наш, и даруй им вечный покой, ибо они спасали города и села и собой защищали Родину. Помилуй Твоим милосердием убитых на войне православных ратников, прости им все грехи, в этой жизни нанесенные словом или делом, сознательно или бессознательно. Сжалься милостиво, о Премилосердный Господи, на раны их, муки, стон и страдания, и признай за подвиг добрый и тебе угодный. Прими их Милостью Твоей, Ибо лютые скорби и бремени здесь понесли, пребывая в лишениях, в затруднении, трудах и бодрствовании, голод, жажду и истощение терпели, были, как те овцы, что на заклании. Молим Тебя, Господи, да будут раны их маслом и лекарствами, пролитыми на греховные раны их. Призри с небес, Боже, и помяни мужей, убитых в расцвете лет и сил, старцев, убитых в силе духа и мужества; посмотри на сердечную скорбь нашу, посмотри на печаль и смилосердься, Всеблагой Господи! Ты забрал от нас родных наших, но не лиши же нас Твоей милости и посели в Царстве Небесном всех век незабываемых рабов Твоих, как добрых воинов, мужественно потрудились в страшных и незабываемых сражениях; облеки их в одеяния светлые и чистые, как тех, что отбелили здесь одежду свою в крови своей, и венцов мученических сподоби. Даруй им быть сообщниками в торжестве и славе победителей вместе со всеми, кто воевал под знаменем Креста Твоего против мира, плоти и дьявола; привлекший их к собору славных страстотерпцев, добропобедных мучеников, праведных и всех святых Твоих. Аминь.

Как известно, украинские верующие регулярно молятся за защитников Отечества, которые обороняют нашу землю на Донбассе. Также на востоке Украины есть священники, которые помогают бойцам молитвами.

Ранее сообщалось, что во Львове православные христиане помолились за погиших в Иловайске военных. На площади перед памятником Шевченко провели поминальную молитву. Помолиться за усопших Героев собрались журналисты, ветераны АТО и ООС, местные верующие, а также родные и близкие погибших.

Также подобные молитвы проводят регулярно в церквях и на площадях во многих городах Украины. Чаще всего на молитву за воинов собираются по воскресеньям на центральных площадях разных городов Украины.

Молятся за воинов ВСУ и непосредственно на Донбассе. Среди самих украинских военных, как известно, есть много верующих - как православных христиан, так и католиков. Молитвы помогают бойцам поддерживать боевой дух.

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