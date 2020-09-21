Жителям Донбасса напомнили, как они звали Россию в 2014 году

Если Донбасс хочет снова стать полноценной частью Украины, его жители должны выходить на митинги и звать ВСУ так же, как когда-то звали Россию

Как передает Politeka, такое мнение высказала волонтер Людмила Луняка на своей странице в соцсети.

"Если Донбасс хочет обратно в состав Украины, пусть выходят на митинг, зовут Украину так, как звали Россию, пусть становятся живым щитом к российским военным, как к нашим в 2014 году, пусть покажут, что мы им нужны, и только так получат 2 пенсии - и от Украины, и от "ДНР", то есть России", - написала она.

По мнению волонтера, восстановлением Донбасса также должна заниматься Россия, а не Украина, ведь это не мы пришли к ним с оружием, а они к нам.

"И запомните, хомячки, восстанавливать Донбасс должна Россия. Это не мы пришли к ним с оружием, а они к нам", - подчеркнула она.

Также волотер опубликовала красноречивое фото "для напоминания".

На обнародованном снимке жители Донбасса стоят "щитом" перед шинами и военными с российскими флагами. При этом жители Донбасса держат в руках иконы. Среди них есть также священник.

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