Украинский военный медик во время страшных событий в "дебальцевском котле" остался единственным хирургом в своем подразделении и наедине проводил серьезные операции
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".
 
Операции военный медик Александр Данилюк с позывным "Смайл" проводил без обезболивающих и без плазмы.
 
"Оперировал в блиндаже, на коленях. Прикрывая собой раненых от земли, которая сыпалась после постоянных разрывов мин. За девять суток спас 95 бойцов!"- говорится в сообщении.
 
Известно, что "Смайл" родом из Ужгорода. Отважный врач также был участником Революции Достоинства.

Известно, что в феврале 2015 года Данилюк попал в окружение под Дебальцево. Когда выяснилось, что эвакуация раненых невозможна, он взял в руки скальпель и начал оперировать раненых военных и гражданских.

"На второй час оцепления я понял, что должен принимать какое-то решение. И я принял решение взять скальпель в руки и начать оперировать в окопе", - вспоминает Александр Данилюк.

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