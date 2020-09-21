Известно, что в феврале 2015 года Данилюк попал в окружение под Дебальцево. Когда выяснилось, что эвакуация раненых невозможна, он взял в руки скальпель и начал оперировать раненых военных и гражданских.
"На второй час оцепления я понял, что должен принимать какое-то решение. И я принял решение взять скальпель в руки и начать оперировать в окопе", - вспоминает Александр Данилюк.
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