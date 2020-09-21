Украинский военный медик во время страшных событий в "дебальцевском котле" остался единственным хирургом в своем подразделении и наедине проводил серьезные операции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог"

Операции военный медик Александр Данилюк с позывным "Смайл" проводил без обезболивающих и без плазмы.

"Оперировал в блиндаже, на коленях. Прикрывая собой раненых от земли, которая сыпалась после постоянных разрывов мин. За девять суток спас 95 бойцов!"- говорится в сообщении.

Известно, что "Смайл" родом из Ужгорода. Отважный врач также был участником Революции Достоинства.