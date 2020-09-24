Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров захотел навести порядок в Украине и раскритиковал нынешнее правительство



Свою оценку работы действующего кабмина он дал в прямом эфире телеканала "Наш". По его словам, правительство Шмыгаля непрофессионалы и будь его воля он бы отправил всех в отставку. А после набрал бы грамотных людей.

"Если бы это зависело от меня, то я бы Шмыгаля и эту шантрапу... Глядя на бюджет, я вижу, что его составляли люди без хозяйского подхода к делу, то есть, непрофессионалы. Я бы их немедленно отправил в отставку. Будет только лучше, если набрать грамотных людей. Они есть в стране, потому что раньше были нормальные бюджеты", - заявил Азаров.

Кроме того, он заявил, что в 1922 году Украина присоединилась к СССР без многих регионов: Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Крыма и даже Львова, их Украине якобы подарили власти СССР.

Пользователей в сети возмутили советы Азарова, они отмечали, что политик не имеет права что-либо говорить, ведь прячется в Подмосковье и потерял любое уважение украинцев.

"На купленный домик в Подмосковье наворовал в Украине, можно и советы давать, как на огороде капусту выращивать", "Вы нас бросили в тот момент,когда надо было поддержать", "Он для Украины никто, поэтому предлагать ничего не может", "Пусть берет лопатку и идет копать, а советы давать, то не его, мягко говоря", "Пусть Россию поднимает, Украина ему чужая".

Другие припомнили Азарову преступления, которые тот совершил, будучи премьером. Нашлись и те, кто предположил, что Азаров снова рвется в политику на место действующего премьера Дениса Шмыгаля

"Это говорит тот, кто украл два бюджета Украины!?", "А это ч*о опять хочет управлять?", "Он уже давно себе протаптывает дорожку", "Намекает, чтоб его взяли на место Шмыгаля?", "Уж кто бы говорил, сколько с сыночком украли".

Напомним, беглый Азаров назвал Украину "колонией" и нашел виновных: "весеннее обострение".

Как сообщала Politeka, Азаров пошел против пропаганды Кремля и удивил словами об Украине: «Абсолютное зло».

Также Politeka писала, что Николай Азаров ошарашил украинцев: «на коксе сидит».