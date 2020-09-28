Девушка одного из погибших курсантов рассказала, что ему оставалось "налетать" еще всего четыре часа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию пользовательницы yevhenii_a в соцсети.

Девушка сообщила, что совсем скоро ее возлюбленный должен был уйти в отпуск.

"Мой родной и любимый, ты навсегда останешься в моем сердце. Благодаря тебе я поняла, что такое любить и быть любимой. Когда я спросила, что будет, если вдруг меня не станет, он ответил, что не сможет жить без меня. Как теперь жить мне?" - поделилась девушка своими переживаниями.

Она также рассказала, что в день трагедии просила любимого приехать.

"Как могли такое допустить, что погибли такие молодые ребята. Ему оставалось налетать 4 часа. Вот должен был быть отпуск, а теперь его нет. Я не могу в это поверить. В день вылета я попросила его приехать, отпроситься, может отпустят. Только... если бы я настояла!"- написала девушка.

Она также поделилась, что пара уже даже думала о браке.

"А недавно он мне сказал, что хочет, чтобы я была его женой. А теперь его нет. Мы очень быстро поспешили со знакомством с родителями, и я всегда спрашивала, почему так быстро, он отвечал: "А чего ждать?". Он любил жизнь, любил семью, любил свое дело, но его больше с нами нет. Я бы все отдала, чтобы вернуть тебя", - написала девушка.

Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о том, что произошло на борту Ан-26.

Как сообщала Politeka, мать курсанта, выжившего в катастрофе Ан-26, просит о помощи для сына.