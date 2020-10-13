Украинцы уже прививаются российской вакциной от "китайского" вируса

Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступил заслуженный врач Украины Борис Тодуров во время (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

"Думаю, все вакцины (от гриппа - ред.) сегодня привозят из-за рубежа. Украинских вакцин нет. Каким образом и насколько они сертифицированы и легальны – я не знаю. Российские вакцины сейчас массово завозят (в Украину - ред.) и вакцинируются целые семьи", - отметил врач, и подчеркнул, что речь идет о вакцинах от "китайского" вируса.

Тодуров также подчеркнул, что у российской вакцины есть все шансы стать действенной, поскольку над ней работает "одна из самых мощных вирусологических и бактериологических школ в мире".

Также мы сообщали, что израильский инфекционист озвучил мнение, что российская вакцина от "китайского" вируса на данный момент может быть неэффективной и опасной.

По словам специалиста, на данный момент в мире нет действенного лекарства от вируса.

Напомним ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил о возможности закупки Украиной российской вакцины. Нардеп уточнил, что это его личная позиция, которая отличается от мнения Офиса президента и Минздрава.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.

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