В Киеве умер воин-доброволец ВСУ, который служил в разведподразделении 72 ОМБр

В частности, воин Вооруженных сил Украины Виктор Давыденко скончался в Киеве в результате болезни. В 2014 году он добровольно ушел в армию, чтобы защитить Украину от российской агрессии.

Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"К сожалению, спасти не удалось... Виктор "Дава" Давыденко, добровольцем пришел в 2014 году в одно из разведывательных подразделений 72 ОМБр... Вечная память, побратим. Ты был хорошим воином и хорошим другом", – написал Анатолий Штефан и также отметил, что у умершего воина осталась мать.

По словам Штефана, прощание с Давыденко состоится возле морга №2 на улице Петра Запорожца 26 в Киеве 3 ноября в 12:00. Похоронят Героя в селе Воронков Бориспольского района Киевской области.

Украинцы под постом Штефана выражают свое соболезнования родным умершего.

"В небеса в вечность улетают наши воины, там нет ни боли ни печали, тяжко тем, кто их любил", "Вечная светлая память", "Вечная и светлая память! Соболезнования родным", "Вечная память сыну герою Украины! Самые лучшие уходят в вечность", "Царство Небесное! Вечная память герою! Низкий поклон!", "Герои не умирают!! Земля пухом".

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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