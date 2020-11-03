Украина далека от показателей заболеваемости коронавирусом на уровне 20 тысяч в сутки, но они могут перейти отметку в 10 тысяч больных

Об этом рассказала врач-иммунолог Алла Волоха для журналистов Обозревателя. Она также пояснила, что о необходимости введения локдауна стоит говорить, когда в больницах не останется свободных коек.

Хуже всего, что она прогнозирует увеличение количества больных на вирус, которое вскоре всколыхнет Украину.

Так, по ее прогнозам, до Нового года ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине может дойти до отметки 15 тысяч, но о 20 тысяч рано говорить.

"Мне все-таки кажется, мы не должны дойти до цифры в 20 тысяч больных. Я думаю, это будет урегулировано раньше. Наверное, мы не будем ждать самого критического сценария", – отметила она.

Вместе с тем, по словам медика, уже в конце текущей недели в Украине может фиксироваться до 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, вирус готовится к рывку – "учитывая, как мы движемся, по нарастающей".

Врач отметила, что главным критерием в вопросе введения локдауна, является не количество новых случаев заражения, а наличие свободных коек в больницах.

"В некоторых регионах они уже почти все заполнены, и тогда уже возникает вопрос полевых госпиталей. Если будут разворачивать полевые госпитали, то, наверное, стоит задуматься хотя бы о частичном локдауне", – резюмировала она.

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