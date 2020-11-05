Общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталия Шабунина начала публичную травлю уже второго судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Сергея Мойсака.

Об этом говорится в сообщении активистов в Telegram-канале.

«Печально известный судья Мойсак снял электронный браслет с нардепа Юрченко. Мойсак сам решил пожалеть народного депутата, подозреваемого в коррупции. Мойсак запомнился уже большим количеством одиозных и безосновательных решений», - говорится в сообщении организации.

ЦПК обещает пристально следить за деятельностью судьи и обнародовала его фотографию.

Ранее ЦПК и ее руководитель Виталий Шабунин атаковали судью ВАКС Екатерину Широкую за решение признать законным и обоснованным решением прокуратуры закрыть дело «Роттердам+» через отсутствие в нем состава преступления.

После личных оскорблений в адрес судьи и угроз травли ВАКС официально указал на недопустимость давления на суд.

Сергей Мойсак 5 октября рассмотрит очередное ходатайство детективов НАБУ по делу «Роттердам+», которые пытаются принудительно сменить процессуального руководителя. Это прокурор также поддался медиа-атаке со стороны ЦПК.

Напомним, что ВАКС поддался на политическое давление, но исход дела «Роттердам+ не изменится - адвокат

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