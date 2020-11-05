Общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталия Шабунина начала публичную травлю уже второго судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Сергея Мойсака.
Об этом говорится в сообщении активистов в Telegram-канале.
«Печально известный судья Мойсак снял электронный браслет с нардепа Юрченко. Мойсак сам решил пожалеть народного депутата, подозреваемого в коррупции. Мойсак запомнился уже большим количеством одиозных и безосновательных решений», - говорится в сообщении организации.
ЦПК обещает пристально следить за деятельностью судьи и обнародовала его фотографию.
Ранее ЦПК и ее руководитель Виталий Шабунин атаковали судью ВАКС Екатерину Широкую за решение признать законным и обоснованным решением прокуратуры закрыть дело «Роттердам+» через отсутствие в нем состава преступления.
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После личных оскорблений в адрес судьи и угроз травли ВАКС официально указал на недопустимость давления на суд.
Сергей Мойсак 5 октября рассмотрит очередное ходатайство детективов НАБУ по делу «Роттердам+», которые пытаются принудительно сменить процессуального руководителя. Это прокурор также поддался медиа-атаке со стороны ЦПК.
Напомним, что ВАКС поддался на политическое давление, но исход дела «Роттердам+ не изменится - адвокат
Как сообщала Politeka, ВАКС заявил о недопустимости давления на судей по делу «Роттердам+»
Также Politeka писала, что ВАКС противоправно поддержал жалобу Коломойского против закрытия дела «Роттердам+» - адвокат