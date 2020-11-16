Политический эксперт и предприниматель Сергей Корнак в своем новом ролике напоминает, что мэры ряда украинских городов не поддержали карантин выходного дня и отказались выполнять распоряжение

«Кто командует сейчас страной? Зеленского и Ермака госпитализировали, им плохо. На кого оставили 40 миллионов человек? Во вторник заседание Верховной Рады, кто его будет вести? Стефанчук и Разумков тоже заболели короной. Я думаю, во вторник сбор отменят», - считает блогер.

Министра здравоохранения Максима Степанова (который также заразился коронавирусом) обозреватель считает просто посмешищем – ведь он с самой весны ничего не сделал для борьбы с пандемией. Корнак подверг резкой критике заявления главы Минздрава.

Министр говорит о новых госпиталях – но результатов тестов приходится ждать по десять дней. Появились новые койко-места для COVID-больных? И этого нет, для них всего лишь перепрофилировали койки в онкологических и хирургических отделениях. Вот только куда отправились больные с этих мест?

«Все плановые операции отменили, то есть – иди и сдохни. Степанова нужно расстрелять, он мародер и демагог. 11 тысяч больных, и статистика не уменьшается. У нас мало кто сдает тесты, потому что понимают – ждать 10 дней», - продолжает обозреватель.

Корнак удивлён тем, что Украина не может взять пример с соседней Словакии. Ведь там четырёхмиллионное население протестировали за два дня. COVID-инфицированные находятся на самоизоляции и исправно получают зарплату, а остальные носят маски и дезинфицируют руки. Почему в Украине нельзя сделать так же?

«Вот так и разваливается страна. А кто руководит Украиной? Зеленский никого не назначил, заболел и пропал. Я не удивлюсь, если однажды мы проснемся, а Владимир Александрович психанет и сбежит с поста президента», - эмоционально подытожил политический обозреватель Сергей Корнак.

Ранее сообщалось о возмущении Степанова поведением руководства компании.