Находящийся в розыске Юрий Иванющенко руками своего ставленника в Украине Александра Стельмаха, на которого он переписал часть своих активов, создает инвестору проблемы при завершении сделки о покупке киевского оптового рынка "Столичный".

Об этом идет речь в публикации издания "Реалист", пишет Znaj.ua.

Как отмечается в публикации, в 2012 году Иванющенко вынудил бывших владельцев мажоритарной доли в рынке "Столичный" "уступить" контрольный пакет в рынке "Столичный" его британской компании Goodlight Capital Ltd. Причем, даже на озаботился, чтобы рассчитаться за переписанные на него доли.

После бегства Иванющенко за границу, он переоформил собственность Goodlight Capital Ltd на подставных южноафриканских собственников, а в 2018 на еще одного зиц-владельца - украинца Александра Стельмаха.

В этом же году Стельмах выступил формальным продавцом контрольного пакета "Столичного", когда рынком заинтересовался серьезный зарубежный инвестор с активами в Украине. Между сторонами была заключена сделка, подписаны соответствующие юридические документы, и Стельмаху был даже перечислен аванс со стороны инвестора.

Однако вскоре после этого ставленник Иванющенко в лучших традициях "лихих 90-х" "ушел в отказ", забыв о подписанном договоре и полученных деньгах. И вместо предусмотренной заключенным соглашением передачи управления рынком инвестору, поставил директором рынка "Столичный" своего человека - Рустема Абдукадырова, известного, как куратор вооруженной группировки, устроившей стрельбу в Броварах.

Инвестор закономерно посчитал такие действия людей Иванющенко мошенничеством, и в результате сегодня против Александра Стельмаха открыто уголовное производство по соответствующей статье. А судом принято решение арестовать его долю (а по сути - долю Иванющенко) в рынке Столичный, чтобы не дать подельникам возможность ее дальнейшего переоформления.

На сегодня известно, что инвестор не намерен отступать, и собирается защищать уже вложенные в "Столичный" инвестиции всеми предусмотренными законом способами.