Экс-заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба получал деньги от посредников, связанных с владельцами ЖК «Итальянский Квартал», а также пытается продать крымскую недвижимость по российским законам.

Как пишет Знай.юа со ссылкой на Форум, об этом говорится во второй части расследования, посвященного транзакциям Глебы.

Так, в публикации подчеркивается, что он получал средства от Оксаны Курочко и ее мужа Максима. И хотя непосредственно на карточный счет приходили незначительные суммы, впоследствии он пополнял свою карточку десятками тысяч гривен.

Восстановив события того периода, расследователи предположили, что этот гонорар Глеба получил за попытки стать членом парламентской ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля. Очевидно, это ему было нужно, чтобы в составе комиссии решать вопросы заказчиков. В случае с супругами Курочко - речь идет о ЖК «Итальянский Квартал» в Оболонском районе столицы.

«Именно к ним идет цепочка от гражданки Курочко. Киевсовет решением от 28 июля 2020 № 184/9263 одобрил выделение земли Курочко Оксане Николаевне по улице Луковской, 10 под застройку. Это место на Оболони, где продолжается довольно скандальное строительство «Итальянский квартал». На официальном сайте проекта заказчиком указано ООО «Днепровская Ривьера», а генеральным подрядчиком - ООО «ИСК ЦЕНТРОБУД». В то же время Киевгорстрой на своем сайте продает квартиры в «Итальянском квартале» и приводит документацию, где указано, что КГС является заказчиком разработки проектной документации», - говорится в публикации.

В апреле и июле 2019 Глеба поступает 20000 грн от гражданки Поднебесной М.В и 10000 - от Сергея Ткачука. Эти лица пока не идентифицированы, но автор статьи выражает удивление, каким образом скромный преподаватель мог пополнять свою карточку на большие суммы. Например, 21 января 2020 он положил на карту 50000 грн, 30 января - еще 30 000.

При этом в публикации подчеркивается, что на своем нынешнем месте работы - преподавателя КДАДПМиД им. М. Бойчука - Виктор Глеба ежемесячно получает 8-9 тыс. грн. То есть, в одном только январе 2020 году через его карту прошла сумма, равная его годовой зарплате в Академии.

Также журналисты выяснили, что доходы господина Глебы не соответствуют его богатству. Активист еще в 2010 году, после прихода к власти команды Януковича, приобрел две квартиры на улице Никольско-Ботанической, 31 в Киеве, которые он превратил в одну. Их оценочная стоимость составляла на момент покупки 350 тыс. долларов, еще столько же мог стоить ремонт. В 2012 году, уже работая в Киевской облгосадминистрации, Глеба приобрел дом в Кореизе - вблизи Ялты площадью 106 метров. На тот момент цены на крымскую землю достигли пика, и стоимость такого дома была не менее 150 тыс. долларов. На данный момент, как выяснили журналисты, Глеба вопреки украинским законам готовит продажу своей крымской недвижимости по российскому законодательству.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что Виктор Глеба получал вознаграждение от людей, связанных со скандальными застройщиками - Геннадием Корбаном и Аднаном Киваном. Глеба в ответ обвинил журналистов в отработке заказа, а банк - в раскрытии финансовой тайны, но об источниках происхождения полученных средств так и не рассказал.