В мире появляется новое понятие добавленная экспертная стоимость и популярными останутся те профессии, в которых есть добавленная экспертная стоимость. Такое мнение в программе «Культ личности» Руслана Бизяева высказал директор Международного Института политической философии Виктор Савинов.

«Если вам будут платить за то, что вы будете обучать детей – вы будете жить великолепно. Если вы будете лечить людей – вы будете жить великолепно. Водитель – мертвая профессия. Не может быть экспертность. По мнению большинства экономистов профессия водителя уже мертва», - считает Савинов.

По его словам, экспертность в профессии инженера должна подтверждаться не тем, что вы можете построить мост, а тем что вы его построили и получили из этого прибыль.

«Большинство моих друзей инженеров могут на листике бумаги посчитать, сколько будет дважды шесть, но в данном случае под инженерами мы будем понимать тех, кто создает что-то конкретное. А тут возникает прокариотная форма, ведь инженеры должны будут получить заказ. Ваша экспертность в этой профессии должна подтверждаться не тем, что вы можете построить мост, а тем что вы его построили и получили из этого прибыль», - добавляет он.

Савинов уверен, что парикмахеры – не очень экспертная сфера услуг.

«Сфера услуг. Парикмахеры не очень экспертны. Розничная торговля, ритейл, дистрибуция – все должно умереть. Умереть должны псевдоэкспертные структуры, симулякры капитализма», - резюмирует эксперт.

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