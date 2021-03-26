Работники УГО не только обеспечивают охрану государственного руководства, но и следят за ним.

Так в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя» заявил Александр Ковалев, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Гость программы рассказывает детали работы Управления государственной охраны. «Кого охраняем, того и следим», - заявляет Ковалев. Так, наблюдение ведется и за народными депутатами, и за Кабинетом министров, и за разными политическими деятелями с активными общественными позициями, и за Офисом Президента.

В то же время охрана сопровождается съемкой важной информации, в частности, если речь идет, например, о ключевых политических фигурах, Национальном банке, Конституционном суде. Эта важная информация до поры до времени отлеживается, но в нужный момент, говорит эксперт, может выплыть где-то и у кого-то.

Ковалев отрицает причастность Службы безопасности Украины, мол, в УГО есть свои задачи и функции, а также своя компетенция и финансовое обеспечение. Тем не менее, нынешнее состояние, в котором оказалось учреждение, эксперт оценивает как не самое лучшее. В частности, возникла проблема нехватки кадров, ведь часть уже ушла в силу определенных причин. Он также добавляет, что этим вопросом должно заняться руководство государства.

«УГО - это личная гвардия президента, это и опора, которая должна работать на институт президента, какую бы фамилию он не называл», - заключает Ковалев.

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