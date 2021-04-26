В программе «Ще не вмерла» с Евгением Рыбчинским журналистка Татьяна Даниленко рассказала о медиакиллерах в Украине: они перестали работать на олигархов и теперь преследуют разные интересы.

«Киллерство все еще очень эффективно», - отмечает гостя программы. Но в современном мире эта профессия в определенной степени изменилась: медиа в принципе лишилось контроля со стороны олигархов, а потому киллеры в этой сфере на них больше и не работают. Даниленко объясняет, что они перестали быть инструментами в чужих руках и сейчас вышли на обслуживание интересов по различным темам.

Журналистка объясняет, чем в принципе занимаются медиакиллеры: «Киллеры - те, которые обнародовают какие-то суперинсайды, пленки».

Напоминаем, Даниленко рассказала, кто сегодня в Украине может стать лидером общественного мнения.

Ранее Politeka сообщала о том, что ранее президентов и олигархов не привлекали к ответственности после отставки.

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