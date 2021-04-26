Раніше президентів та олігархів не притягували до відповідальності після відставки, а мода на це з’явилася в останні 30 років.

Про це сказала журналістка Тетяна Даниленко в ефірі програми “Ще не вмерла” з Євгеном Рибчинським.

“Безкарність. Ну, так, не притягнули до відповідальності. Але в інших країнах показово притягають до відповідальності. Але знову ж таки - раніше теж такого не було. Було не прийнято президентів садити в тюрму. Було не прийнято якихось олігархів притягувати. Це мода останніх, грубо кажучи, 30 років. А раніше якісь були такі негласні домовленості в елітах, що люди не переходять якісь червоні лінії. Їх теж не чіпають після їхніх відставок”, - сказала Тетяна Даниленко.

Вона зазначила, що для того, щоб використовувати нагайку - потрібен пряник, якого зараз немає. Через це влада не може застосовувати нагайку, навіть з моральної точки зору.

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