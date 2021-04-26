Лідери громадської думки в Україні змінюються досить швидко. Хто зараз може претендувати на цей високий титул?

Свою думку про це у програмі «Ще не вмерла» висловлює телеведуча, телевізійна журналістка і блогер Тетяна Даниленко.

«Це дуже серйозне питання. Відповідь на нього у мене є, але вона викличе багато хейту. Телеведучі точно не є володарями дум. На мій погляд, навіть блогери в Україні не можуть панувати над умами. Лідери громадської думки - це кондові політики, такі, як Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Петро Порошенко і, можливо, хтось ще. Таких людей небагато, їх можна порахувати на пальцях однієї руки», - вважає ведуча.

На її думку, якщо на вулицях опитувати перехожих, то кожен із них зможе згадати якісь ідеї Бойка або Тимошенко. Таким чином, в абсолютних цифрах це і є лідери громадської думки.

«Можна сюди віднести й зірок шоу-бізнесу, який важко назвати українським - він, скоріше, в широкому сенсі, радянський. От і все. А блогери, телезірки та громадські активісти - це лідери тільки в якихось невеликих мильних бульбашках. Такі бульбашки легко надуваються і легко лопаються. Це мікросоціуми, де вони знамениті, популярні. Але якщо брати українську націю в цілому, то серед ведучих до лідерів можна віднести хіба що Дмитра Гордона і... я не знаю, кого поставити другим номером», - каже Тетяна Даниленко.

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