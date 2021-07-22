115 школьников возрастом 8-14 лет отдыхают и проходят психологическую реабилитацию в детском лагере «Перлина Донеччини» в Святогорске.

Фонд Рината Ахметова открыл новый сезон «Мирного лета» для детей из Донецкой и Луганской областей и переселенцев. В программе – занятия по игровой и арт-терапии с психологами, уроки по видеосъемке и монтажу знакомство с профессиями видеопроизводства и киноиндустрии. Проект « Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» призван помочь детям, пережившим ужасы войны, получить психологическую реабилитацию и полноценный отдых, снизить уровень их тревожности, повысить уверенность в себе, развить фантазию и воображение, избавиться от страхов.

– С момента старта в 2015 году проекта «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» в нем приняли участие порядка 4500 детей Донбасса. Большая часть из них – дети из многодетных и неполных семей, воспитанники детских домов семейного типа. Психологи, прошедшие обучение по курсу «Травма войны», ежедневно проводят групповые встречи с ребятами. Новинкой этого года стала активность «Кино Кэмп». Дети учатся рассказывать истории и создавать ролики, лучшие из которых войдут в Музей Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных» . Музей – это первый и крупнейший в Украине архив историй мирных жителей Донбасса, пострадавших вследствие вооруженного конфликта на востоке страны. В него уже вошли более 2 тысяч историй, а до 2025 года Фонд планирует собрать 100 тысяч, – рассказала руководитель проектов Фонда Оксана Ищук.

Для девочек и мальчиков пройдут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и о противостоянии булингу. После ежедневных видеопросмотров образовательного сериала «Твоя суперпрофессия» детям будет проще определиться со своей будущей профессией, понять какие навыки необходимо развивать для той или иной профессии.

В течение двух недель детей ждет много интересных активностей: занятия спортом, танцевальные батлы, разнообразные конкурсы и соревнования.

Церемонию открытия вы можете посмотреть на видео: