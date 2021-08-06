Художественный руководитель театра-студии «Черный квадрат», режиссер Анатолий Неелов в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» рассказал, почему театр движется в сторону уничтожения жанра.

«В последнее время театр очень четко мигрировал в сторону уничтожения жанров. Мы живем в эпоху постмодерна некую. Вот у меня в театре 109 спектаклей, и трагедий вообще нет. Люди не хотят покупать трагедию, не хотят тратить весь вечер, чтобы прийти и испытать эмоциональный катарсис», - говорит режиссер.

Он подчеркивает, что сегодня люди хотят праздника.

«Но под видом праздника можно аккуратно засунуть лирику, душевность – это уже технология. Как говорил Марк Захаров, известный режиссер, «зритель приходит в театр для того, чтобы его душу изнасиловали, он испытал оргазм, и при этом этого не заметить». То есть в этом тогда соблюдается некая отстраненность… Театр не имеет права травмировать. Поэтому сейчас под видом легкого спектакля зрителю можно показать что-то глубокое и тяжелое», - сказал Неелов.

В то же время режиссер отметил, что людям не нужны чистые комедии. По его словам, человек остается в некой пустоте после того, как высмеялся.

«Потому что когда смех не связан с интеллектом – это оставляет ощущение опустошения. А реальность у нас сейчас трагикомическая», - резюмировал художественный руководитель театра-студии «Черный квадрат».

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