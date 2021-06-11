Українська письменниця Лада Лузіна (справжнє ім'я – Владислава Кучерова) в програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» розповіла про свій псевдонім.

«Владислава – таке вдячне ім'я, яке можна нескінченно перекроювати. Ось в театральному інституті я була Славою. Мене досі Валерій Олексійович Фіалко – нинішній керівник курсу, нинішній завкафедри театрознавства в театральному інституті – називає Славочкою. Тому що я для нього як Славочкою була при вступі, так Славочкою і залишилася», - каже письменниця.

А ось мати Лузіної досі називає її Владою.

«Повним ім'ям мене, напевно, ніхто ніколи не називав. Хоча мені завжди хотілося бути Владиславою Миколаївною... Єдиною, ким не встигла побути, це Адою. Ось Ада у мене ще залишилося в резерві», - іронізує Кучерова.

За її словами, вона вирішила взяти псевдонім, коли захоплювалася поезією, щоб ім'я і прізвище поєднувалися, і це звучало гарно.

«У якийсь момент з Владислави я вирізала «Лада», а Лузіна – це прізвище моєї мами. Це не був якийсь псевдонім «від фонаря». Тобто це все своє, рідне», - сказала письменниця.

Також Лузіна зізналася, що вже давно не пише вірші.

«Я закінчила писати вірші десь на 1-2 курсі театрального інституту. Тобто це дуже давно. Абсолютно пішла поезія, я перестала нею мислити, почала мислити прозою. Я не можу сказати, що я шкодую. Один плюс є у поезії, чого немає у прози – прозаїку треба відразу записувати свої думки, а вірші можна писати в голові», - резюмувала вона.

Раніше Politeka повідомляла, що Данилець розповів, як його кар'єра могла закінчитися, не встигнувши початися.

Також Politeka повідомляла, що Данилець розповів, як подружився з Мойсеєнком і став членом його сім'ї.