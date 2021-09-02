Некоторым украинцам в сентябре пересчитают проценты по кредитам в связи с принятыми поправками

Так, банки должны пересчитать проценты по кредитам вынужденным переселенцам, если займы были взяты еще до оккупации Крыма и Донбасса. Об этом говорится в законе «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», поправки к которому вступают в силу с 5 сентября, пишут "Факты".

В документе значится, если общая сумма процентов по кредиту превышает сумму процентов, начисленную в течение срока, на который предоставлялся кредит по минимальной ставке, определенной договором, то банк должен сделать пересчет.

Для этого должник может обратиться с письменным заявлением в банк. На пересчет отводится одна неделя после подачи заявления. Штрафы и имущественные санкции по таким кредитам не применяются.

Отметим, новые правила касаются договоров, которые были заключены до 20 февраля 2014 года для переселенцев из Крыма и до 14 апреля 2014 года - с Донбасса.

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