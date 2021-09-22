Украинцам напомнили о том, как можно подать документы для оформления субсидии

На сегодняшний день людям доступны два способа подачи документов: в бумажном и электронном виде, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Для того, чтобы получить субсидию человек с регистрацией в жилом помещении должен для начала обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации. Документы люди смогут отправить по почте или через официальный сайт Минсоцполитики, системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг.

В частности, на сайте Минсоцполитики есть раздел «Оформление субсидии онлайн», доступный по ссылке.

Что касается самих документов, то для оформления социальной льготы украинцам нужно предоставить заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии, а также декларацию о доходах и расходах.

В случае успешного оформления субсидии она будет действовать с первого числа месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Рассчитываются субсидии как на отопительный, так и на неотопительный сезон.

Стоит отметить, что сейчас Кабмин планирует увеличить сумму, выделенную на жилищные субсидии, в государственном бюджете на 2022 год.

Напомним, украинцам планируют увеличить социальные выплаты, появились подробности.

Как сообщала Politeka, кредитную историю украинцев начнут проверять по новым правилам, раскрыты детали.

Также Politeka писала, что стало известно, что будет с ценами на коммуналку в Украине в новом отопительном сезоне.