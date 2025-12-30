Обленерго попереджає, де у Вінницькій області в середу, 31 грудня 2025 року, будуть застосовувати графіки відключення світла.

На середу, 31 грудня 2025 року, у Вінниці та деяких населених пунктах області плануються локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними обленерго, в місті Вінниця 31 грудня з 9:00 до 16:00 графіки відключення світла будуть застосовувати для будинків за такими адресами:

вулиця Нагірна 115, 19А, 21Ж, 23Д, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 58, 60A, 61А, 62, 66, 68, 70, 72, 74A, 76, 77A, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110;

провулок 3-й Український 19А.

Що стосується планових знеструмлень у Вінницькій області, то на 31 грудня графіки відключення світла плануються лише в межах обслуговування Оратівського району електромереж, пише Politeka.

Орієнтовно з 9 до 16 години без електроенергії залишаться деякі мешканці села Новоживотів, а саме таких будинків:

вулиця Богатирьова 1, 2, 4, 5-16, 18-22, 24, 28-42, 44, 46;

Зарічна 1-8, 10, 12-18, 20-23, 25-31, 33, 34, 36-44, 46-54, 56-61, 63, 64, 65, 66, 69А, 70, 80;

Козацька 2А, 3, 5-8, 10-20, 22, 24-27, 31-35, 37, 39-44, 45А, 46, 48, 50, 51, 53-58, 59A, 60, 65-70, 72, 80А;

Миру 1-4, 6-20, 22-27;

Набережна 1-5, 7-19, 21-34, 36-53, 57, 58, 59;

Перемоги 1-12, 14-18, 20, 23, 26А, 27, 29-33, 35-43, 45-51,53, 54, 56-63, 65-74,

77, 79-91, 93-101, 103;

77, 79-91, 93-101, 103; Покровська 1-4, 6, 7, 8, 10-13, 15-20, 22-25, 27-35, 37-42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 5

3, 55-58, 60-63, 65, 67-70, 72-76, 79;

3, 55-58, 60-63, 65, 67-70, 72-76, 79; Садова 1-5, 7-28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40;

Степова 1-7, 9, 11, 12, 13, 15-19, 21, 23, 24, 26-40, 42-48, 50-54, 56-62, 64;

Щорса 44.

