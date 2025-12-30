Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що вести переговори, коли росія не йде на поступки, а Захід боїться підтримати Україну і натиснути на путіна, неможливо, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Наразі, констатує експерт, не видно, щоб росія відійшла від своїх початкових позицій, а відтак незрозуміло, як вести переговори. До того ж, додає він, досі не вирішене питання із гарантіями безпеки, тому що можна скільки завгодно зустрічатись у Парижі і обговорювати це, але західних військ в Україні немає. Виникає враження, підкреслює експерт, що Захід може підігравати росії і спробувати домовитись за рахунок слабшого.

«Далеко не всі країни ЄС підтримують надання гарантій безпеки Україні і відправку своїх військ. А вступ до ЄС радше означає економічну і політичну співпрацю, ніж безпекову. Усе ж таки в безпековому плані зараз ЄС покладається на НАТО або на такі локальні союзи, як у Північній Європі. Гарантії безпеки після встановлення миру? Так росія не хоче йти на умови, які передбачатимуть присутність військ. Як тоді з росіянами домовитись? А я скажу, як. Переламати ситуацію, відправити контингенти вже зараз», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Так, констатує він, Лавров продовжує заявляти, що західні війська в Україні будуть легітимною ціллю для росії, але ми це вже чули і про НАТОвські конвої, які будуть везти нам зброю, коли почав працювати формат «Рамштайн». До того ж, додає експерт, кремль мало не після кожного удару по Україні каже, що ціллю атаки були якісь секретні НАТОвські об’єкти, інструктори, найманці тощо, ми це все вже проходили.

«У чому зараз різниця? У чому сумніви? У чому вагання відправити війська, щоб вони розташовувалися, щоб суспільство це бачило, щоб довіра піднялася, щоб для всіх стало зрозуміло, що ось ми тут, ми з Україною, ми вже тут присутні на землі. Думаю, було би правильно. І який тиск на путіна? Хтось бачить? Крім того, що робить Україна, завдаючи ударів по військових об'єктах ворога, знищуючи його, ослаблюючи його потенціал. Тут треба працювати, якщо ми дійсно говоримо, що Захід не примушує Україну до миру», – підсумовує Олександр Мусієнко.

