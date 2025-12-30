Ми є. Були. І будем ми!
Й Вітчизна наша з нами!
І. Багряний.
Час іде, днями дні, місяці та роки минають… Але миру, тиші, свободи для українського народу не приносять. А прикростям не видно й кінця. Що нового у країні? «Їй – Богу, нічого!»
На рідному боці жити важко. Вдома кинуті, ниви не орані, згадуємо те, що було і що ніколи не буде. Що для влади люди? Що їхнє життя та праця? У наших людей, можливо, знайдеш вчорашній день, але нічого вже завтрашнього немає.
Вони забули, що є земні радості, щоб жити, творити, творити, любити, бачити і відчувати, життя наше в неволі в'яне, навіть надія померла.
Кадри – найслабша сторона влади президента В. Зеленського.
Останні події країни з кадровим оточенням президента виявили багато сумних істин. Корупція та нестача моральності залучив Єрмака, Чернишова, Міндіча, Голущенка, Грінчук, Цукермана та інших чиновників до злочинних дій. У їхніх справах все спотворено, затемнено «блискуче ганебно».
Гроші, влада для цих людей, цих лиходіїв, золото, алмази та інші топази – головний сенс їхнього життя та діяльності.
Виникає питання. Де ж, українська еліта, гордість країни, чому віддали владу на поруки дітям, які мають багато дитинства, немає розуму? Ці люди мислять злодійськи, у них інша шкала цінностей, вони живуть в іншому світі, навіть в інших країнах, маючи три паспорти про своє громадянство. Ці люди порушують усі закони країни, Конституцію, честь та совість і будь-якої миті можуть знищити країну.
Господи! Дай Бог, щоб милістю неба розум Зеленої влади воскрес. Щоб по всій країні воскрес мир, свобода та тиша. Щоб у президента та у його працівників офісу президента воскресла совість, честь, справедливість.
Український народ вірить, що близько години і прийде хвилина фатальна і в країні буде мир, тиша та свобода.
У країні є одна світла надія – українські воїни-герої, волонтери, офіцери, мудрі генерали. Доля країни залежатиме від цих людей.
Ми доб'ємося миру, навіть
Якщо для цього нам доведеться воювати
Д. Ейзенхауер
Журналіст Павло Іллюша