Ученые назвали ряд продуктов, регулярное употребление которых, поможет повысить работоспособность.

Об этом сообщают Comments.ua.

Для поддержания оптимального рабочего состояния следует ввести в свой ежедневный рацион некоторые продукты.

Семечки от тыквы

В составе этих семечек есть важные микроэлементы, которые позитивно влияют на концентрацию внимания и память. Цинк, железо и магний улучшают когнитивные функции организма.

Тыквенные семечки можно использовать как перекус или же добавить в салат. Правда, врачи не рекомендуют злоупотреблять этим продуктом. Лучше чтоб дневная доза не превышала 40 г.

Кофе

Большинство людей не могут представить свое утро без чашечки ароматного крепкого кофе. Этот напиток помогает проснуться и взбодриться.

Кофеин, который входит в состав напитка активизирует мозговую активность и борется с сонливостью. Но употреблять рекомендуется не более 2-3 чашек в день. А людям, которые плохо засыпают ночью, не стоит пить кофе во второй половине дня.

Орехи

Содержащиеся в орехах витамины и микроэлементы, помогают улучшить работу мозга. Поэтому их рекомендуют включить в рацион людям, которые регулярно испытывают упадок сил.

Бананы

Для повышения настроения врачи рекомендуют употреблять бананы. Кроме того, содержащийся в них калий - отличная поддержка для нервной системы.

Кроме того, съев банан можно утолить голод и быстро восстановить силы.

Черника

Всем известно, что эта ягода крайне полезна для поддержания зрения. Кроме того, в ней содержаться антиоксидантные вещества, которые защищают клетки мозга от старения и улучшают память. Также регулярное употребление черники поможет укрепить иммунитет.

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