Погода в ноябре в Украине теплом не порадует, уже в середине месяца может выпасти первый снег, а вслед за ним придут и морозы.

Такой прогноз составил народный синоптик Леонид Горбань, которого не стало 1 октября, пишут «Факты».

Согласно прогнозу, небольшие ночные морозы придут на большую часть Украины, кроме южных областей к концу первой декады ноября. При этом днем температура будет около 0 градусов или чуть выше.

Потеплеть может в середине месяца, однако в это же время может выпасть и первый снег. А уже в 20-х числах ноября могут начаться и настоящие снегопады. Тогда же вернутся небольшие морозы. Морозная погода без осадков продлится до конца месяца.

Похожий прогноз и у другого народного синоптика - Владимира Деркача. Он ожидает, что последний месяц осени еще порадует несколькими теплыми и солнечными днями. А с середины месяца погода ухудшится, придут средней интенсивности дожди, которые местами могут перерасти в снег.

По данным Укргидрометцентра, в ноябре среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме. На большей территории Украины похолодает ниже +5 в первой декаде месяца, в Закарпатье и юге — к концу второй декады.

Во второй половине начнутся морозы, пройдут дожди с мокрым снегом.

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