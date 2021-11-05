Украинская армия может отказаться от обязательного призыва.

Об этом заявил новоназначенный министр обороны Алексей Резников.





При этом он отметил, что на сегодня проводится ряд консультаций с военными экспертами.

"Есть разные мнения, предлагают как отменить полностью призыв, так и оставить его в минимальных объемах. Однако сейчас я хочу услышать мнения специалистов, поддерживающих каждое из этих предложений", подчеркнул Алексей Резников.

Кроме того, среди задач, которые видит перед собой новоназначенный министр - это повышение привлекательности украинской армии и службы в ней.

"Нам нужно стремиться к созданию профессиональной армии. И тогда о призыве ребят-студентов вопрос не будет стоять", — отметил министр обороны.

По мнению Алексея Резника, призыв можно заменить созданием войск территориальной обороны.

"Это может стать достаточно удобной заменой. Люди будут проходить необходимую военную подготовку и находиться в реестре территориальной обороны. А страна будет иметь мобилизационный резерв", - подчеркнул новый министр обороны.

Напомним, осенний призыв, в Минобороны предупредили, кого заберут и что изменилось: "Первые отправки начнутся..."

Как сообщала Politeka, украинские военные не досчитались 1,5 миллиарда: что известно о вопиющем случае

Также Politeka писала, что флаги Украины привезли в Московский музей, фото: "расписан пожеланиями бойцов ВСУ"