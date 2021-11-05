Украинская армия может отказаться от обязательного призыва.
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При этом он отметил, что на сегодня проводится ряд консультаций с военными экспертами.
"Есть разные мнения, предлагают как отменить полностью призыв, так и оставить его в минимальных объемах. Однако сейчас я хочу услышать мнения специалистов, поддерживающих каждое из этих предложений", подчеркнул Алексей Резников.
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Кроме того, среди задач, которые видит перед собой новоназначенный министр - это повышение привлекательности украинской армии и службы в ней.
"Нам нужно стремиться к созданию профессиональной армии. И тогда о призыве ребят-студентов вопрос не будет стоять", — отметил министр обороны.
По мнению Алексея Резника, призыв можно заменить созданием войск территориальной обороны.
"Это может стать достаточно удобной заменой. Люди будут проходить необходимую военную подготовку и находиться в реестре территориальной обороны. А страна будет иметь мобилизационный резерв", - подчеркнул новый министр обороны.
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