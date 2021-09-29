Осінній призов-2021 проводитиметься у жовтні-грудні

Про всі особливості АрмияInform повідомив начальник відділу комплектування рядовим, сержантським та призовом управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.

Відзначається, що перші відправки почнуться 5 жовтня, а останні в цьому заклику відбудуться 21 грудня.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України Про чисельність майбутніх строковиків передбачає призвати 13 575 чоловіків, що на 671 особу менше, ніж під час весняного призову. Водночас цифра для потреб ЗСУ залишилася незмінною - 6500 осіб.

"Загальне зменшення відбулося через зменшення потреб інших силових структур", - пояснив офіцер.

За його словами, всього буде призвано в Дніпропетровській області - 1300 осіб і в Харківській-972 людини.

"Чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати довідку про це (довідку видають у навчальному закладі. - Ред.). До територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку", - підкреслив полковник Микола Качаненко.

Що стосується впливу карантину на призовний процес, то ніяких труднощів виникнути не повинно, так як, що вже три кампанії в Україні пройшли в таких умовах. Тому збірні пункти обладнані всім необхідним, налагоджені графіки проходження медкомісії.

"Посилення карантину може вплинути тільки на рух залізничного транспорту. Але і це у нас передбачено - в такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом", - додав начальник відділу комплектування рядовим, сержантами та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.

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