Юрист, экономический эксперт и аналитик Андрей Вигиринский высказал своё мнение по поводу того, можно ли считать западные СМИ объективными и беспристрастными, в отличие от украинских.

Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Западные СМИ покупаются точно так же, как и наши. Покупаются и журналисты, и новости, и издания, и колонки. Нужно понимать, что средства массовой информации – это, так или иначе, бизнес. Просто существует разное отношение к вопросу, маркировать то или иное сообщение как проплаченное, или нет. Но если появится какое-то сообщение о скандале в Украине – это ещё вопрос, кому оно пойдёт в плюс, а кому в минус. Ведь главное – содержание. Например, сейчас в Украине Гео Лерос своим похабным жестом сотворил информационный повод – но этот повод исчерпал себя. И зацепить власть этот жест может только в том случае, если там сидят люди слабые и эгоцентричные. А если они люди с головой, то посмотрят на такого человека с сожалением», - считает гость программы.

Он также коснулся возможных последствий выходки Гео Лероса.

«Люди просто подумают, что в Верховной Раде сидят придурки. А ведь трансляцию с заседания парламента могут смотреть и дети. Ведь дети сидят дома на карантине, а родители смотрят телевизор», - отмечает Андрей Вигиринский.

Как сообщает Politeka, ранее он объяснил, почему министром обороны не обязательно должен быть человек, связанный с ВСУ.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Вигиринского, кадровые перестановки в Кабмине не приведут к радикальным переменам.