В украинской столице объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана, который привет к ограниченной видимости на дорогах.

Как сообщает Politeka.net, в Киеве синоптики объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана. Природное явление может сильно снизить видимость на дорогах, так что особенно внимательными должны быть водители. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, в воскресенье 14 ноября к ночи и до утра 15 ноября украинскую столицу окутает сильный туман. Видимость ожидается 200-500 метров. Это может привести к аварийным ситуациям на дорогах, так что водителям нужно быть начеку.

Так, автолюбителям советуют ездить осторожно и медленнее, включать противотуманные фары и ездить с ближним светом одновременно. Также водителям стоит придерживаться дистанции с другими авто, не допускать резких маневров и включать аварийку при остановке.

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