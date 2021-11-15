На польско-белорусской границе очередное обострение. 15 ноября мигранты в большом количестве пытались штурмовать КПП "Брузгі".
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Количество людей настолько велико, что колонна растянулась на километр. И пока одни беженцы еще собирали вещи и оставляли свои палатки, другие уже начали ломать ограду из колючей проволоки.
По информации официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского, в течение выходных в лагерь продолжали прибивать беженцы. По версии белорусской стороны, сейчас на границе находится около 2100 иностранных граждан.
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"Утром 15 ноября, они надеясь на положительный результат, они собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки и самоорганизовавшись в большую колонну двинулись в направлении КПП", - отметил Антон Бычковский.
В то же время с польской стороны
В обед, около 13.00, Министерство национальной обороны Польши сообщило о стрельбе с белорусской стороны. Однако в то же время отметило, что данные провокационные выстрелы являются повседневной реальностью, с которой регулярно имеют дело польские пограничники.
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