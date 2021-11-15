На польско-белорусской границе очередное обострение. 15 ноября мигранты в большом количестве пытались штурмовать КПП "Брузгі".

Как сообщает Telegram-канала "The Village Беларусь", из стихийного лагеря мигрантов немалая колонна нелегальных беженцев двинулась в сторону контрольно-пропускного пункта "Брузгі". Сотни людей сначала начали прорывать пограничный забор с белорусской стороны. На что пограничники никак не среагировали.

Количество людей настолько велико, что колонна растянулась на километр. И пока одни беженцы еще собирали вещи и оставляли свои палатки, другие уже начали ломать ограду из колючей проволоки.

По информации официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского, в течение выходных в лагерь продолжали прибивать беженцы. По версии белорусской стороны, сейчас на границе находится около 2100 иностранных граждан.

"Утром 15 ноября, они надеясь на положительный результат, они собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки и самоорганизовавшись в большую колонну двинулись в направлении КПП", - отметил Антон Бычковский.

В то же время с польской стороны раздались сообщение. что к польской границе направляется колонна, в которой насчитывается несколько тысяч мигрантов. Польские пограничники стянули к границе дополнительный личный состав, а также водометы.

В обед, около 13.00, Министерство национальной обороны Польши сообщило о стрельбе с белорусской стороны. Однако в то же время отметило, что данные провокационные выстрелы являются повседневной реальностью, с которой регулярно имеют дело польские пограничники.

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