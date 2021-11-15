На польско-белорусской границе очередное обострение. 15 ноября мигранты в большом количестве пытались штурмовать КПП "Брузгі".

Как сообщает Telegram-канала "The Village Беларусь", из стихийного лагеря мигрантов немалая колонна нелегальных беженцев двинулась в сторону контрольно-пропускного пункта "Брузгі". Сотни людей сначала начали прорывать пограничный забор с белорусской стороны. На что пограничники никак не среагировали.

Количество людей настолько велико, что колонна растянулась на километр. И пока одни беженцы еще собирали вещи и оставляли свои палатки, другие уже начали ломать ограду из колючей проволоки.

По информации официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского, в течение выходных в лагерь продолжали прибивать беженцы. По версии белорусской стороны, сейчас на границе находится около 2100 иностранных граждан.

Популярные статьи сейчас

София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."

Дорофеева после срочной госпитализации показала гематомы на теле: «Медики не могли…»

Анджелина Джоли в классическом наряде доказала, что всегда выглядит роскошно: "Не сдает позиции"

Жуткий пожар в больнице унес жизни пациентов с коронавирусом: подробности трагедии

Звезду 90-х с трудом узнали в "Світському житті": "Это El Кравчук, что ли?"
Показать еще

"Утром 15 ноября, они надеясь на положительный результат, они собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки и самоорганизовавшись в большую колонну двинулись в направлении КПП", - отметил Антон Бычковский.

В то же время с польской стороны раздались сообщение. что к польской границе направляется колонна, в которой насчитывается несколько тысяч мигрантов. Польские пограничники стянули к границе дополнительный личный состав, а также водометы.

В обед, около 13.00, Министерство национальной обороны Польши сообщило о стрельбе с белорусской стороны. Однако в то же время отметило, что данные провокационные выстрелы являются повседневной реальностью, с которой регулярно имеют дело польские пограничники.

Напомним, режим чрезвычайного положения грозит пяти областям, в МВД назвали причину: "в случае..."

Как сообщала Politeka, в Польше готовятся к прорыву с белорусской границы, силовики в полной готовности.

Также Politeka писала, что трагедия на границе с Польшей, что известно о жертве.