Украинцы в 2022-м будут по новым правилам платить налоги - их поднимут из-за повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Как сообщает официальное издание ГФС "Вестник", новые размеры налогов рассчитаны исходя из показателей из проекта государственного бюджета. Повысят минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ) и единый налог для физлиц-предпринимателей ("ФОПов").

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Повышение минимального размера ЕСВ в 2022-м: с 1 января – 1430 грн (в ноябре 2021-го – 1320 грн) и с 1 октября – 1474 грн.

Минимальный размер единого социального взноса составляет 22% от минимальной зарплаты. В таком размере взнос платят те украинцы, которые получают минимум, а также "ФОПы".

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Банк, украинцы, налоги

Максимальный ЕСВ составляет 15 размеров минимального. Его платят те, кто в среднем получает белую зарплату в размере более 97500 грн. Повысят максимальный размер ЕСВ в 2022-м: с 1 января – 21450 грн (в ноябре 2021-го – 19800 грн) и с 1 октября – 22110 грн.

Налоги для "ФОПов", для "единщиков" второй группы: с 1 января – 1430 грн (в ноябре 2021-го – 1200 грн) и с 01 октября 2022 – 1474 грн.

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