Известная певица Лариса Долина рассказала, что скучает по своей родной Одессе.

На ютуб-канале "Скажи Гордеевой" артистка, которая является коренной одесситкой, сообщила, что не ожидала запрета на въезд на территорию Украины после поездки в Крым.

"Я не могу попасть в свой город, в Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены мои мама, папа и бабушки. Одесса меня всегда подпитывала. Это не просто родной и любимый город, это моя душа. Я сейчас наполовину живу без души", - призналась Долина.

Кроме того певица поделалась воспоминаниями о своем бедном детстве в Одессе. Лариса Долина отметила, что жили они очень бедно в подвальном помещении.

Долина заболела в детстве хроническим бронхитом и переболела коклюшем, но об этом городе у нее теплые воспоминания.

"Бывает и так. Мы тоже не можем на могилы родычей поехать в Россию. Да простят нас. Друзья проведают!", " Она что вчера уехала в Россию?Она очень давно живет в России и теперь не имеет право приехать на могилы родных?Вы люди или нелюди а как наши земляки работают в Европе вместо того чтобы служить в армии это нормально?", " Такая проблема у многих,с обеих сторон.Очень больно и обидно", " Я думаю этот закон пора отменить ,или доработать,а не гребти всех в одну кучу", - пишут украинцы в сети.

Напомним, что у Долиной опасная болезнь, стали известны подробности.

Как Politeka писала, радикально похудевшая Лариса Долина тряхнула стариной в раздельном купальнике.

Также Politeka сообщала, что Лариса Долина ошеломила внешностью с черными кругами под глазами.