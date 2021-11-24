Скандал с блокированием выплат средств производителям "зеленой" энергии критически повлиял на репутацию страны и стал одной из причин политического кризиса в стране.



Об этом заявила председатель Партии "Голос" Кира Рудик в эфире программы "Хард з Влащенко" на канале Украина 24.

«Как страна мы имеем вес, только когда держим слово. В этом же самая большая проблема власти. Почему сейчас и в коалиции проблемы, и с партнерами? Потому что власть не держит слово. Она не держит слово повсюду. И в политических переговорах, и в бизнесе, и во взаимодействиях с международными партнерами. Как вообще они надеются, что это дальше будет работать?",- отметила она комментируя скандал с выплатами «зеленым» инвесторам.

По словам Рудык, невыплата долгов «зеленым» производителям электроэнергии критически повлияла на репутацию страны. А в целом ситуация с несоблюдением обещаний, в том числе из-за махинаций со средствами «зеленых», уже привела к политическому кризису в стране.

"Я уверена, что сейчас тот политический кризис, который уже начался, как раз из - за того, что власть не держит слово, когда она должна это делать», - добавила глава партии "Голос".

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится о том, что попытка властей давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.