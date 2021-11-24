Скандал с блокированием выплат средств производителям "зеленой" энергии критически повлиял на репутацию страны и стал одной из причин политического кризиса в стране.
Об этом заявила председатель Партии "Голос" Кира Рудик в эфире программы "Хард з Влащенко" на канале Украина 24.
«Как страна мы имеем вес, только когда держим слово. В этом же самая большая проблема власти. Почему сейчас и в коалиции проблемы, и с партнерами? Потому что власть не держит слово. Она не держит слово повсюду. И в политических переговорах, и в бизнесе, и во взаимодействиях с международными партнерами. Как вообще они надеются, что это дальше будет работать?",- отметила она комментируя скандал с выплатами «зеленым» инвесторам.
По словам Рудык, невыплата долгов «зеленым» производителям электроэнергии критически повлияла на репутацию страны. А в целом ситуация с несоблюдением обещаний, в том числе из-за махинаций со средствами «зеленых», уже привела к политическому кризису в стране.
"Я уверена, что сейчас тот политический кризис, который уже начался, как раз из - за того, что власть не держит слово, когда она должна это делать», - добавила глава партии "Голос".
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.
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15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится о том, что попытка властей давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.