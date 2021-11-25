Австралиец Дэвид Хоул занимается сбором ценных камней. Более пяти лет назад, он нашел загадочный камень, тайну которого смогли разгадать только сейчас.

Об этом сообщает издание The Science Times.

В 2015 году Дэвид Хоул нашел в региональном парке Мериборо камень, который был совсем не похож на другие. Слишком тяжелый, красного цвета, с примесями желтоватой глины - по мнению Дэвида Хоула, его находка должна была содержать золотые самородки. Однако узнать так ли это на самом деле, мужчине не удалось. Ведь камень нельзя было ни распилить шлифовальной машиной, ни просверлить. Даже кислота никак не повлияла на находку.

Недавно находка Дэвида Хоула попала в руки геологов, которые и открыли тайну неизвестного камня. Оказалось, что это настоящее научное чудо. Ведь найденный камень является ничем иным как 17-килограммовым метеоритом, возраст которого насчитывает 4,6 миллиарда лет.

Камень смог распылить только алмаз. И тогда ученым удалось выяснить, что у этого метеорита высокое содержание железа. Найден камень получил название "метеорит Мэриборо".

Благодаря метеоритам ученые могут исследовать космос, узнавать прошлое и химический состав Солнечной системы.

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