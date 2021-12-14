Обычно ближе к новогодним праздникам растет цена некоторых видов продуктов, которые пользуются наибольшей популярностью - на этот раз подорожают три популярных продукта.

Об этом Українським Новинам сообщила аналитик УКАБа Светлана Литвин. Эксперт рассказала, какие товары нужно купить уже сейчас, чтобы немного сэкономить на праздничном столе к Новому году.



Первое, что взлетит в цене - это консервированный зеленый горошек. Его обычно покупают перед новогодними праздниками на всеми любимый салат Оливье. Средняя цена за банку консервированного зеленого горошка объемом 400 мл может взлететь на 8% до 34 грн.

Подорожание коснется также куриного филе, ведь курятина перед праздниками тоже пользуется большим спросом. Обычно его цена растет на 5% ближе к новогодним праздникам по сравнению с началом декабря, поэтому цена на данную позицию может составить около 116 грн/кг.

Также взлетит на 4% цена твердого сыра обычных сортов. Ближе к Новому году он будет стоить около 276 грн/кг, уточнила эксперт.

Если вы не хотите потратить половину зарплаты на новогодний стол - периодически наведывайтесь в супермаркет и проверяйте там скидки и акционные товары. Но не забывайте смотреть на сроки годности продуктов.

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