Об этом рассказала аналитик Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин для издания "Українські новини". Мандарины могут подорожать в среднем на 30%, а вот лимоны станут дешевле.
Она отмечает, что причиной роста цены становится повышенной спрос на эти фрукты перед новогодними праздниками. По словам эксперта, цена за один килограмм мандарин до конца 2021 года может вырасти на 30% - до 50 гривен.
Тем временем есть и хорошая новость, ведь стоимость других цитрусовых накануне праздников может снизиться. Это коснется апельсинов и лимонов.
"Обычно цена на апельсины снижается на 8% и на новогодние праздники можем иметь среднюю цену на уровне 35 грн/кг, а на лимоны – на 7% до 37 грн/кг", - подчеркнула специалист.
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Стоит отметить, что к Новому году также подорожают сыр, курятина и консервированный зеленый горошек. Взлетит на 4% цена твердого сыра обычных сортов, курятина вырастет на 5% и на 8% взлетит консервированный зеленый горошек.
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